Убившую сына и спрятавшую тело в чемодане мать приговорили к 18 годам

ИЗВЕСТИЯ/Елена Еговцева Суд приговорил 34-летнюю женщину, убившую девятилетнего сына и оставившую его тело у мусорных баков в чемодане, к 18 годам заключения в колонии общего режима, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.