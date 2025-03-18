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Убившую сына и спрятавшую тело в чемодане мать приговорили к 18 годам

Убившую сына и спрятавшую тело в чемодане мать приговорили к 18 годам

ИЗВЕСТИЯ/Елена Еговцева Суд приговорил 34-летнюю женщину, убившую девятилетнего сына и оставившую его тело у мусорных баков в чемодане, к 18 годам заключения в колонии общего режима, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

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