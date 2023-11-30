Валерий Гергиев даст праздничные концерты в «Зарядье»

В Москве в преддверии Нового года пройдут концерты Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева, передает пресс-служба Благотворительного фонда Гергиева.
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