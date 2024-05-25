Столтенберг пригрозил задействовать пятую статью устава НАТО

Генсек заявил о готовности НАТО к ответу в случае массированных кибератак. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность применения пятой статьи устава альянса — о коллективной обороне — в случае «серьезной» кибератаки на одну из стран блока.