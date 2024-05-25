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Столтенберг пригрозил задействовать пятую статью устава НАТО

Столтенберг пригрозил задействовать пятую статью устава НАТО

Генсек заявил о готовности НАТО к ответу в случае массированных кибератак. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность применения пятой статьи устава альянса — о коллективной обороне — в случае «серьезной» кибератаки на одну из стран блока.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Совсем зажрались натовцы. Видно плохо в школе историю учили. Россию не победить и это надо им усвоить.
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