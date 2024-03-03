Тюменские власти потратят почти 80 млн на первый этап очистки озера Алебашево

Работы по очистке озера Алебашево в Тюмени будут проводиться в три этапа. На первый будет затрачено 77,1 миллионов рублей, сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии Тюменской области.
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