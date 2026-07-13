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FiNE NEWS

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Российские ПВО отбили масштабную атаку беспилотников над несколькими регионами страны

В течение одного дня средства противовоздушной обороны Российской Федерации перехватили и уничтожили 146 беспилотных летательных аппаратов украинского происхождения, действовавших над территорией страны и акваториями Азовского и Черного морей.

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