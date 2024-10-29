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Ямальских студентов приглашают на Всероссийскую олимпиаду «Я — профессионал»

Ямальских студентов приглашают на Всероссийскую олимпиаду «Я — профессионал»

Всероссийская олимпиада для студентов проходит для разных направлений подготовки: агропромышленный комплекс и пищевые технологии, естественные, инженерные науки и технологии, искусство, гуманитарные и педагогические науки, физическая культура, медицина и здравоохранение.

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