Ямальских студентов приглашают на Всероссийскую олимпиаду «Я — профессионал»

Всероссийская олимпиада для студентов проходит для разных направлений подготовки: агропромышленный комплекс и пищевые технологии, естественные, инженерные науки и технологии, искусство, гуманитарные и педагогические науки, физическая культура, медицина и здравоохранение.
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