Поговорил с итальянцем и понял почему нас боятся

История давняя. И что-то сейчас немного изменилось, но в целом она не только не потеряла актуальности, а даже, наоборот.
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