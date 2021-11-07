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В нескольких регионах России продлили школьные каникулы

В нескольких регионах России продлили школьные каникулы

Останутся ли омские школьники дома после 7 ноября, пока неизвестно. В Башкирии, Владимирской и Брянской областях школьные каникулы продлили до 14 ноября.

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