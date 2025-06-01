Клишас: Украину должны ждать демилитаризация и переучреждение государства

Украину должны ждать тотальная денацификация, демилитаризация и переучреждение государства. Об этом написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Андрей Клишас, прокомментировавший подрыв моста и крушение пассажирского поезда в российской Брянской области.
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