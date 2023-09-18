Ученые из России нашли ген, отвечающий за тяжесть инсульта

Unsplash/Robina Weermeijer Связь между структурой гена, кодирующего белок теплового шока, и течением ишемического инсульта обнаружили специалисты Белгородского государственного университета (БелГУ) совместно с российскими и британскими коллегами.
Unsplash/Robina Weermeijer Связь между структурой гена, кодирующего белок теплового шока, и течением ишемического инсульта обнаружили специалисты Белгородского государственного университета (БелГУ) совместно с российскими и британскими коллегами.
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