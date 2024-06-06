«Золотой мяч» Марадоны 1986 года сняли с аукциона из-за спора о праве собственности

Французский аукционный дом Aguttes отложил запланированную на 6 июня продажу «Золотого мяча», врученного Диего Марадоне как лучшему игроку чемпионата мира 1986 года, из-за судебного разбирательства по поводу прав на трофей.
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