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Калужские новости

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Суд рассмотрит новую сомнительную сделку в деле скандального ЖК «Калейдоскоп» в Калуге

Суд рассмотрит новую сомнительную сделку в деле скандального ЖК «Калейдоскоп» в Калуге

Арбитражный суд Калужской области рассматривает заявление о признании недействительными сделок застройщика ЖК «Калейдоскоп» с управляющим партнером компаний «Калугаинвестпроект» и «Азимут-Калуга» Александром Бесшапошниковым.

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