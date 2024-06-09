Военные ВС РФ из орудия МТ-12 «Рапира» уничтожили расчет миномета ВСУ

Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) РФ группировки войск «Запад» уничтожили 120-миллиметровый миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с расчетом из 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12 «Рапира».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии