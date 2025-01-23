В Госдуме призвали не обращать внимания на слова украинской элиты

Депутат Чепа назвал пустыми заявления украинских политиков Не стоит обращать внимания на заявления украинских политиков, потому что в большинстве случаев они пустые, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости вернуть Россию к границам 2022 года.