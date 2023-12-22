Знакомьтесь - претендент на роль верховного главнокомандующего Катя Дунцова - среди заслуг обучение в Оксфорде

Николай Буглов

Всех кандидатов не только в президенты, но и в аппарат чиновников в регионах нужно проверять на детекторе лжи на их благонадежность, тестировать на предмет возможности их предательства, продажности, морального облика, психического здоровья и профпригодности, наличия соответствующего образования, опыта работы на руководящих должностях и их iq, дабы не допускать на ответственные госдолжности иноагентов, членов ЛГБТ, русофобов, лиц с двойным гражданством, имеющих в прошлом судимости или привлечение к ответственности за административные правонарушения, имеющих зависимости, счета за границей или недвижимость, замеченных в неблаговидных поступках, родственников за границей, либо с судимостями, не имеющих четкой программы своей деятельности, не поддерживающих политику правительства нашей страны, а так же всех, кто имел отношение к незаконной приватизации предприятий в 90е годы прошлого века.