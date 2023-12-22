Politiki.net Стройной вереницей потянулись кандидаты в президенты РФ в ЦИК - Путин подал документы, КПРФ обозначил своих претендентов, ЛДПР презентовал Слуцкого.
Знакомьтесь - претендент на роль верховного главнокомандующего Катя Дунцова - среди заслуг обучение в Оксфорде
Комментарии
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Николай Кочергин
Забыли ей уже и генеральский китель сшить. У нас уже в армии достаточно таких "раздвинь-ножки".
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11 час.
Валерий Юмашев
У Нас,российских военных,говорят: К Пустой голове рука не прикладывается... И все кто жил,учился,работал и имеет родственников за границей- потенциальный ШПИОН!!!...
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10 час.
Николай Буглов
Всех кандидатов не только в президенты, но и в аппарат чиновников в регионах нужно проверять на детекторе лжи на их благонадежность, тестировать на предмет возможности их предательства, продажности, морального облика, психического здоровья и профпригодности, наличия соответствующего образования, опыта работы на руководящих должностях и их iq, дабы не допускать на ответственные госдолжности иноагентов, членов ЛГБТ, русофобов, лиц с двойным гражданством, имеющих в прошлом судимости или привлечение к ответственности за административные правонарушения, имеющих зависимости, счета за границей или недвижимость, замеченных в неблаговидных поступках, родственников за границей, либо с судимостями, не имеющих четкой программы своей деятельности, не поддерживающих политику правительства нашей страны, а так же всех, кто имел отношение к незаконной приватизации предприятий в 90е годы прошлого века.
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2 час.
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