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Зеленский ответил Трампу и назвал условие прекращения ударов по российским НПЗ

Зеленский ответил Трампу и назвал условие прекращения ударов по российским НПЗ

США требуют от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, об этом накануне заявил президент США Дональд Трамп.

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