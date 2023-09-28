Правительство Якутии сложило свои полномочия

Глава Якутии Айсен Николаев вступил в свою должность после переизбрания на выборах в сентябре. Сегодня он отправил в отставку правительство региона, сообщили на официальном информационном портале региона.
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