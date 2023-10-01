"Путин слишком напуган": Европа перешла в стадию торга - получилось глупо

ВМ

Виктор Максименко

Решение о применения ядерного оружия был решён до начала СТО условия применения били разработано тоже до начало СТО как только эти условия появятся оно будет применено и первые на очереди это Германия. Мы ей сильно задолжали. Гарантировать не могу это со слов авторитетного бизнесмена которому лет 5 назад поделились его партнеры. На одном совещании Путин сказал по Донбассу что решение о вводе войск должно быть принято вместе с решением о применении ядерного оружия при определенных условиях применения. Если мы это сделаем по крайней мере кроме нас и США будет в восторге.