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"Путин слишком напуган": Европа перешла в стадию торга - получилось глупо

"Путин слишком напуган": Европа перешла в стадию торга - получилось глупо

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что "Путин слишком напуган для применения ядерного оружия".

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Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
Решение о применения ядерного оружия был решён до начала СТО условия применения били разработано тоже до начало СТО как только эти условия появятся оно будет применено и первые на очереди это Германия. Мы ей сильно задолжали. Гарантировать не могу это со слов авторитетного бизнесмена которому лет 5 назад поделились его партнеры. На одном совещании Путин сказал по Донбассу что решение о вводе войск должно быть принято вместе с решением о применении ядерного оружия при определенных условиях применения. Если мы это сделаем по крайней мере кроме нас и США будет в восторге.
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Очередной раз пробуют &quot;пробить Вову на слабо!&quot; Наивные как дети!
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11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Ну да переговоры именно так и выглядят как обнимашки с Меркель.
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10 час.

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