Кандидат в президенты США Рамасвами: Маккарти отстранили, чтобы посеять хаос

Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что цель отстранения спикера палаты представителей США от должности Кевина Маккарти заключалась в том, чтобы посеять хаос.
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