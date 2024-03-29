Операция "Контейнеровоз" в Балтиморе (США)

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Бог шельму метит!
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48 мин.
НП
Наталья Павлова
Мдя... Вся Украина и за 100 лет не расплатится... За погибших, за груз, за мост, за не полученную прибыль...
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29 мин.
Сергей Ильин
Хоть в одном хохлы молодцы,не даешь дед Бидон оружие-держи по мосту в Балтиморе!Надо этого бандеровца представить к Герою России,просто &quot;бешеный экономический эффект&quot;для экономики США...
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9 мин.

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