А теперь серьезно о последствиях обрушения Балтиморского моста: - Авария спровоцировала торговый кризис стоимостью $81 млрд.
Операция "Контейнеровоз" в Балтиморе (США)
Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Бог шельму метит!
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48 мин.
НП
Наталья Павлова
Мдя... Вся Украина и за 100 лет не расплатится... За погибших, за груз, за мост, за не полученную прибыль...
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29 мин.
Сергей Ильин
Хоть в одном хохлы молодцы,не даешь дед Бидон оружие-держи по мосту в Балтиморе!Надо этого бандеровца представить к Герою России,просто "бешеный экономический эффект"для экономики США...
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9 мин.
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