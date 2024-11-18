Ракетные удары в формате газетных заголовков. Комментарий Георгия Бовта

О санкции Байдена на удары дальнобойными американскими ракетами по России написали СМИ. Ранее Владимир Путин заявил, что применение Украиной западного оружия большой дальности для ударов по России будет означать, что США и страны НАТО напрямую участвуют в конфликте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии