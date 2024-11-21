В древней рукописи Корана нашли скрытый текст

Специалисты из Национального музея Заида в Абу-Даби нашли скрытый текст в так называемом Голубом Коране — древней рукописи, созданной более тысячи лет назад и считающейся одним из величайших произведений исламского искусства.
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