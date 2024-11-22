Евгений Семенов: «Семья является лидирующей ценностью по количеству упоминаний»

«Россия, как никакая другая страна, на собственном опыте ощутила всю опасность отказа от традиционных ценностей», — считает заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, рассуждая о том, почему защита семейных ценностей в современных условиях является залогом будущего всей страны.