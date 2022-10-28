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Игорь Николаев поделился впечатлением от кавера SHAMAN на «Третье сентября» Шуфутинского

Игорь Николаев поделился впечатлением от кавера SHAMAN на «Третье сентября» Шуфутинского

Композитор Игорь Николаев поделился впечатлением от исполнения молодого певца SHAMAN легендарной песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября», сообщает CTNews.

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