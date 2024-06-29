Орбан: только правые партии могут справиться с европейским кризисом

Только политики правого толка могут вывести Европу из кризиса, в котором она оказалась. Такую точку зрения выразил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в материале, опубликованном в газете Magyar Nemzet.
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