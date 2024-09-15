Репродуктолог Илиеску: для лечения бесплодия не обязательно знать его причину

Если врачи исключили очевидные причины бесплодия, нет смысла продолжать искать ее. По международным рекомендациям, при бесплодии без явной причины возможны выжидательная тактика, введение спермы напрямую в матку, либо процедура ЭКО.
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