Врач назвала самые безопасные ингредиенты для покраски яиц

Пасхальные яйца не только украшают, но и едят, поэтому безопасность красителей — это не просто формальность, а забота о здоровье, особенно если в доме есть дети, аллергики или люди с чувствительным желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).
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