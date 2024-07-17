Алаудинов: конфликт на Украине может завершиться до конца года

Для завершения военной спецоперации в этом году есть "все предпосылки". С таким заявлением выступил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, чьи слова приводит ТАСС.
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