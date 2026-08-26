Юные краеведы из НАО приняли участие в V Международном детском культурном форуме

Активистки музейного проекта «Школа юного краеведа» из Ненецкого автономного округа (НАО) Алиса Дроздова и Диана Быкова приняли участие в V Международном детском культурном форуме, который прошёл в Москве.
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