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FiNE NEWS

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Юные краеведы из НАО приняли участие в V Международном детском культурном форуме

Активистки музейного проекта «Школа юного краеведа» из Ненецкого автономного округа (НАО) Алиса Дроздова и Диана Быкова приняли участие в V Международном детском культурном форуме, который прошёл в Москве.

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