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Победившая в Германии ХДС исключила сотрудничество с одной правящей партией

Победившая в Германии ХДС исключила сотрудничество с одной правящей партией

Победивший в Германии блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) исключил сотрудничество с партией «Союз 90/Зеленые», которая на данный момент времени является правящей и входит в правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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