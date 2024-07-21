Аналитик: Попытка показать сплочение вокруг Харрис не соответствует действительности

В беседе с журналистами эксперт-американист Дмитрий Дробницкий рассказал, что представление в СМИ о единогласной поддержке Демократической партией Камалы Харрис после ухода Джо Байдена из президентской гонки не соответствует действительности.
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