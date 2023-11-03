Российские космонавты с МКС поздравили граждан страны с Днём народного единства

Единство поможет гражданам России справиться со всеми сложностями, уверены члены экипажа. Члены российского экипажа МКС Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, поздравили жителей страны с Днём народного единства.
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