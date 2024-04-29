Штормовое предупреждение ‼️ По сообщению ФГБУ "Волгоградский ЦГМС" в период с 13.00 до 15.00 часов 29.
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Штормовое предупреждение ‼️ По сообщению ФГБУ "Волгоградский ЦГМС" в период с 13.00 до 15.00 часов 29.