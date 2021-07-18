Съёмки фильма «Труффальдино из Бергамо»

Мы из Советского СоюзаШоу-бизнесСъёмки фильма «Труффальдино из Бергамо»За что режиссёр невзлюбил Константина Райкина, кто пел за актёров и где снимали Венецию, думаю это интересно.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАстон Мартинклассный фильмСветлана МитленкоДа его и сейчас можно на ура посмотреть)))ДДОНЧАКПосле окончания института я работал в забайкальском городке по распределению. И там не было телевидения вообще. Потом его провели и первый фильм, кот я посмотрел там по ТВ был Труффальдино из Бергамо. И фильм отличный и ТВ заработало!Светлана МитленкоДвойное удовольствие)))Nana АбраменкоЧудесный фильм, бесподобные актеры. Жаль сегодня даже близко так не снимают.Светлана МитленкоУвы!!!(((Комментировать
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