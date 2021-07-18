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Съёмки фильма «Труффальдино из Бергамо»

Съёмки фильма «Труффальдино из Бергамо»

За что режиссёр невзлюбил Константина Райкина, кто пел за актёров и где снимали Венецию, думаю это интересно.

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Астон Мартин
классный фильм
Светлана Митленко
Да его и сейчас можно на ура посмотреть)))
ДОНЧАК
После окончания института я работал в забайкальском городке по распределению. И там не было телевидения вообще. Потом его провели и первый фильм, кот я посмотрел там по ТВ был Труффальдино из Бергамо. И фильм отличный и ТВ заработало!
Светлана Митленко
Двойное удовольствие)))
Nana Абраменко
Чудесный фильм, бесподобные актеры. Жаль сегодня даже близко так не снимают.
Светлана Митленко
Увы!!!(((

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