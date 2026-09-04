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62ИНФО | Новости Рязани

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Павел Малков: Команда школы №22 Рязани – в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Павел Малков: Команда школы №22 Рязани – в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Рязанцы успешно преодолели муниципальный, региональный и окружной этапы. В финале проекта участвуют 96 команд возрастной группы от 14 до 17 лет из разных регионов России, Беларуси, Южной Осетии и Абхазии.

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