Накануне стало известно о том, что в американском Конгрессе был поддержан скандальный законопроект по наделению президента США правом конфисковывать суверенные российские активы, а госсекретаря – передавать их в пользу Незалежной и международных организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии