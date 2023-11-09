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Как Россия может ответить на конфискацию своих активов в США и Евросоюзе

Как Россия может ответить на конфискацию своих активов в США и Евросоюзе

Накануне стало известно о том, что в американском Конгрессе был поддержан скандальный законопроект по наделению президента США правом конфисковывать суверенные российские активы, а госсекретаря – передавать их в пользу Незалежной и международных организаций.

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