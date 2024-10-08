Ноябрьский отдых: куда поехать в отпуск за уникальной атмосферой

Россияне, которые не успели хорошенько отдохнуть летом, могут сделать это осенью. В этот период некоторые популярные туристические направления нашей страны могут быть особенно прекрасны — список публикует Lenta.
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