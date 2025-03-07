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Politico: Трамп заявил, что Маск может лишь давать советы по кадровым вопросам

Politico: Трамп заявил, что Маск может лишь давать советы по кадровым вопросам

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководитель Департамента эффективности государственного управления Илон Маск может давать рекомендации, но не имеет права единолично увольнять чиновников из федеральных министерств и ведомств.

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