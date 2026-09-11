Эксперты объяснили замысел ВС РФ при штурме Доброполья

ВС РФ продолжают расширять зону контроля южнее Доброполья. На этот факт обращают внимание аналитики телеграм-канала «Военная хроника».
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