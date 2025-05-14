Reuters: Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах

Стив Уиткофф и Марко Рубио отправятся в Стамбул 16 мая Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между представителями России и Украины, сообщает информационное агентство Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии