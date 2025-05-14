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Петербургский дневник

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Reuters: Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах

Reuters: Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах

Стив Уиткофф и Марко Рубио отправятся в Стамбул 16 мая Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между представителями России и Украины, сообщает информационное агентство Reuters.

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