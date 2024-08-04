МИД КНР: Развитие Китая является возможностью, а не вызовом для Австралии

Пекин, 2 августа /Синьхуа/ -- Торговля с Китаем приносит огромные выгоды австралийскому народу, а развитие Китая является возможностью, а не вызовом для австралийской стороны, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
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