Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

МИД КНР: Развитие Китая является возможностью, а не вызовом для Австралии

Пекин, 2 августа /Синьхуа/ -- Торговля с Китаем приносит огромные выгоды австралийскому народу, а развитие Китая является возможностью, а не вызовом для австралийской стороны, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх