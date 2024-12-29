Танкер теневого флота России захвачен десантом НАТО. Названа истинная цель финнов: "Нефть не нужна, нужен один человек"

Финский патрульный корабль взял на абордаж танкер Eagle S с российской нефтью и запер его в территориальных водах Финляндии.
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