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«МЮ» скорее вылетит из АПЛ, чем финиширует в топ-4, считают букмекеры. Клуб в 7 очках от зоны вылета

Букмекеры оценили вероятность вылета «Манчестер Юнайтед» из АПЛ. После 19 туров клуб набрал 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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