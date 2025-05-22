Фильм ужасов "Верни ее из мертвых" с Салли Хокинс выйдет в России 29 мая

29 мая в российский прокат выходит фильм ужасов "Верни ее из мертвых". Это вторая картина австралийцев Дэнни и Майкла Филиппу, которые пару лет назад заявили о себе хоррором "Два, три, демон, приди!" про подростков, подсевших на спиритические сеансы.