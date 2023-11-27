Завтра в Архангельском музее ИЗО откроется выставка картин выдающихся русских художников

Масштабный выставочный проект «Путь на Север» представляет Государственный Русский музей в сотрудничестве с музейным объединением «Художественная культура Русского Севера»Север — понятие не только географическое, но в первую очередь, — это особое духовное пространство, особый историко-культурный феномен, который по праву можно считать достоянием мировой цивилизации.
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