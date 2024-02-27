Глава СК России дал поручение доложить о расследовании противоправных действий женщины в Московской области, в том числе в отношении участников СВО

В сети Интернет размещено обращение к Председателю Следственного комитета активистов общественной организации, в котором сообщается, что в городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера.
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