Власти ФРГ придумали уже второй с начала года сценарий гипотетического нападения РФ на НАТО

Власти ФРГ продолжают нагнетать ситуацию вокруг потенциальной «российской угрозы» и уже придумали второй с начала этого года сценарий гипотетического нападения РФ на НАТО, пишет Bild со ссылкой на якобы представленный парламенту некий правительственный документ.