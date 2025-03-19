Тигран Кеосаян: Битва за жизнь между комой и надеждой «Мозг пациента словно застыл в ожидании, а каждое сокращение сердца дается с огромным трудом» Почти три месяца Тигран Кеосаян — режиссер, телеведущий и общественный деятель — находится в коме, подключенный к… Сердце на исходе: Почему пересадка может стать последним шансом для режиссера? .
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