Тигран Кеосаян: Битва за жизнь между комой и надеждой «Мозг пациента словно застыл в ожидании, а каждое сокращение сердца дается с огромным трудом» Почти три месяца Тигран Кеосаян — режиссер, телеведущий и общественный деятель — находится в коме, подключенный к… Сердце на исходе: Почему пересадка может стать последним шансом для режиссера? .