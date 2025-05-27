Велимир Перасович: «Нам было непросто играть после двух недельного перерыва»

Автор: Евгений Романов Фото: unics.ru Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал итоги первого матча против «Локомотива-Кубань» (97:90) в серии за бронзовые медали чемпионата Единой лиги ВТБ.
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