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Илон Маск заявил о быстром прекращени конфликта на Украине

Прекращение конфликта на Украине возможно, но требует сильного лидерства внутри США. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск во время онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в социальной сети Х.

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